Bursa'da, 111 kişiye bozuk kurban eti verdiği iddia edilen firma sahipleri adliyede (2)



BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Bursa'da, kurban kesmek için 1800 kişiden, ortalama 7 bin 100 TL'den vekalet alan bir et restoran sahibi Ali Açıkgöz ile oğlu Enes Açıkgöz, hisse sahiplerinden 111 kişinin şikayetleri üzerine gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgulanan Ali Açıkgöz ve oğlu sorgulamalarının ardından bugün, 'dini duyguları sömürerek dolandırıcılık yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri nöbetçi mahkemede yöneltilen iddiaları bir kez daha kabul etmeyen baba ve oğlu tutuklandı. (DHA)Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-07-01 18:31:08



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