İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda araç yoğunluğu; havadan görüntülendi



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-İSTANBUL-Bursa-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü yoğunluk başladı. Bursa Batı Gişeleri'ndeki araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, dönüşe geçti. Tatilin son gününde, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluk arttı. HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise zaman zaman kuyruklar oluştu. Otoyol A.Ş. ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olumsuz yaşanmaması için tedbirlerini artırdı. Trafiğin gece saatlerinde artması beklenirken, oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2023-07-02 15:29:03



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