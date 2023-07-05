Haybulans, 4 ayda 900 sokak hayvanına acil müdahale etti



Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanları için, geçen mart ayında, 'Haybulans' adı verilen tam teşekküllü 3 aracı, hizmete sundu. Haybulanslar 4 ayda, toplam 900 sokak hayvanına olay yerinde müdahale edip, tedavi merkezine getirdi.

Hayvanseverlerin, yaralı hayvanlara müdahale ve nakli konusundaki sıkıntıları dile getirmelerinin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, yaralı hayvanlara olay yerinde müdahale edip, sağlıklı şekilde tedavi merkezine nakli için, 'Haybulans' adı verilen birim kurdu. Birimdeki 9 veteriner hekim, 4 veteriner teknikeri ve 12 teknik personel, yaralı ve hasta hayvanlara müdahalede kullanılacak tüm malzemelerin bulunduğu 'Haybulans' isimli 3 araçla Bursa merkez ve ilçelerinde görev yapıyor. Ekipler, 02247161166 numaralı telefona yapılan tüm ihbarlara gidip, yaralı hayvanlara ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra, tedavileri için kliniğe getiriyor.

'EKİPLERİMİZ SOKAK HAYVANLARINI BESLİYOR'

Haybulanslar, 4 ayda gelen ihbarlar sonrası, 900 can dostuna müdahale edip, tedavi merkezine getirdi. Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'da, 300 bin sokak hayvanı olduğunu söyleyen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Semih Öz, "Haybulans'ta görev alan arkadaşlarımız, sadece yaralı hayvanlara acil müdahale edip, tedavi altına alınmasını sağlamıyor. Ekiplerimiz, aynı zamanda sokak hayvanlarını da besliyor. Geçen 4 ay içinde sokakta yaşayan can dostlarımıza 6 ton mama dağıttık. Şu anda mesai saatleri içinde görev yapan ekiplerimiz önümüzdeki günlerde, 24 saat esasına göre hizmet verecek. Bu çalışmamız, özellikle hayvanseverler tarafından büyük beğeni aldı" dedi.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Haybulans hizmetinin yanı sıra 1 ay içinde 600 hayvanı da kısırlaştırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-07-05 11:23:54



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