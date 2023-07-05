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Doruk Hastaneleri ile Medica Tour arasında sağlık turizmi anlaşması imzalandı

DHA

Doruk Hastaneleri ile Medica Tour arasında sağlık turizmi anlaşması imzalandı


Yiğithan HÜYÜK/BURSA,(DHA)BURSA'da, Doruk Hastaneleri  ile Rusya'da hizmet veren Medica Tour arasında sağlık turizmi anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Bursa'nın sağlık turizminde öne çıkması ve Rus hastaların Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Rusya'nın Başkenti Moskova'da, medikal turizm sektöründe hizmet veren Medica Tour 'un CEO'su Tatiana Sokolov ile Şef İş Geliştirme Direktörü Oleg Ponımatko,  Bursa'ya gelip, Nilüfer Doruk Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede incelemelerde bulunan Rus ekibine, Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz Namlı eşlik etti. İncelemelerin ardından Rus ekiple Doruk Hastaneleri arasında sağlık turizmi anlaşması imzalandı.Her iki sağlık kuruluşunun yaptığı anlaşma, düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Basın toplantısında konuşan Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuz Namlı, "Oldukça önemli girişimlerde bulunduk. Medica Tour,  Moskova'da yaklaşık 25 yıldır sağlık turizmi yapan, dünyanın değişik ülkelerine hastalarını gönderen ciddi bir sağlık turizm firması. Özellikle de zor vakaları, daha ağır vakaları bu anlamda dünyanın değişik ülkelerde tedavi eden bir firmadır. Görüşmeler sonucunda kendilerini davet edince bizi kırmadılar. Özellikle Rusya´da rehabilitasyon hastalarına verilen hizmette, termal turizmi çok önemli. Kendileri, hastanemizin bu alanının altını çizerek gezdiler. Bu konuda iş birliğimizi karşılıklı olarak görüşüp gündeme aldık. Termal olarak dünyada, hem hastane hem de termal olarak hizmet verebilecek başka bir kuruluş olmadığını ifade ettiler. Biz de, rehabilitasyon hastaları, fizik hastaları, plastik ve estetik cerrahi, özellikle pediatrik kardiyoloji konusunda, inme hastalıkları konusunu ele aldık.  Ambargoyla karşı karşıya olan Rusya'nın, ülkemiz ile içinde bulunduğu dostluk süreci nedeniyle, ilişkilerimizi daha artırarak devam ettirme kararlılığı içerisindeyiz'' dedi."TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM EN İYİ KLİNİK"Türkiye'nin sağlık turizminde ileri gelen ülkeler arasında olduğunu belirten Medica Tour CEO'su Tatiana Sokolov ise ''Türkiye'de daha önce, Antalya, İzmir ve İstanbul'a geldim ama bu kadar güzel bu kadar büyük, geniş klinik görmedim. İlk defa Bursa'ya geldik. Hem termal sulardan, hem doktorlar tarafından memnun kaldım. Buraya bir hasta gönderdik. Şu an çok memnunum. Bugün onu ziyaret ettim. Bir ay sonra buraya termal tedavi görmeye gelebilir. Özellikle, çocuk bölümlerini de merak ediyorum. Şu an Rusya'da çocuk tarafından çok sorunlu hastalar var. Buraya çocukları göndermeyi planlıyorum. Bu zamana kadar Türkiye'de gördüğüm en iyi klinik diyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2023-07-05 11:34:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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