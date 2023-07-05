Apartmandan atılan kemik, otomobilde 25 bin liralık hasara yol açtı



Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Mustafa Yüksel'in (38) park ettiği otomobilinin açılır tavan penceresine apartmandan atıldığı tahmin edilen büyük bir kemik parçası düştü. Yaklaşık 25 bin liralık hasar oluşan aracını tamir için Bursa'ya getiren Yüksel, "Neyse ki çocuklara gelmedi. Orada çocuklar oyun oynuyordu. Bir de arabamın kaputuna denk gelmedi. İleride satacağım zaman 'Kemik düştü' desem kimse inanmazdı" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydan geldi. Mustafa Yüksel 16 AJH 155 plakalı otomobilini Arapzade Mahallesi'ndeki evinin önüne park etti. Daha sonra yaya olarak markete giden Yüksel'i arayan arkadaşları, otomobilinin tavan kısmının hasar gördüğünü söyledi. Kısa sürede evinin önüne dönen Yüksel, açılır tavan penceresinin kırıldığını gördü. Otomobilin üzerinde yağ izleri, yerde ise kemik bulan Yüksel, komşularına kemiğin kim tarafından atıldığını sordu. Öğrenemeyince polis merkezine gitti. Olay yerine gelen polisler de, kemiği atanın kim olduğunu belirleyemedi ancak apartmandan atıldığı tahmin edildi. Konuyla ilgili şikayetçi olmayan Yüksel daha sonra aracını tamir ettirmek için çekiciyle Bursa'ya geldi. Yaklaşık 25 bin liralık zararının olduğunu belirten Yüksel, "Kasıtlı atılmamıştır. Bahçeye kedi köpek beslemek için atıldığını düşünüyorum. Belki iyi niyetli olarak yapılmış olabilir ama bu taraftan da kötü bir duruma sebep olundu. Bunu yapan kişi ya da kişiler en azından insaniyet namına söyleyebilirdi. Bütün binadakilere sormamıza rağmen kimse yapmadığını söyledi. Çok ayıp bir durum. Aracımı bugün servise getirdim. Yaklaşık 25 bin lira bir mağduriyetim var. Bunu kendi cebimden ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

'KEMİĞİ ATAN KİŞİ GELİP SÖYLEMELİYDİ'

Olayın yaşandığı yerin bahçe olduğunu ve burada çocukların her gün oyun oynadığını söyleyen Mustafa Yüksel, "O kemik, çocuklara da gelebilirdi. Büyük bir kemik parçasından bahsediyoruz. Arabama zarar veren kemik, orada oynayan çocuklara isabet edebilirdi. Yaşananlara sadece bir mal veya araca verilen zarar olarak bakmayın. Cana da gelebilirdi. Aynı zamanda aracın başka bir yerine de zarar verebilirdi. Birileri bana, "Arabama kemik atıldı' deseler ben de inanmazdım" dedi. Kemiği atan kişinin gelip söylemesi gerektiğini ifade eden Yüksel, "Yapan kişi kimse gelsin. İşin ucunda ölüm yok sonuçta. Konuşarak anlaşabiliriz. Gelmezse de Allah'a havale ediyorum. Kul hakkına girmiş oluyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-07-05 17:23:56



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