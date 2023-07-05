Bursa'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynayan 7 yaşındaki Umut K., sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünde yaralar oluşan çocuk hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Olay İnegöl ilçesi Akhisar mahallesi 203. Sokakta meydana geldi. Ailesiyle Bekçika'dan İnegöl'e tatile gelen Umut K., sokakta oyun oynadığı sırada mahalle sakinlerinin bakıp beslediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğun çığlıkları üzerine yardıma koşan mahalle sakinleri köpeği uzaklaştırdı. Yaralanan Umut ise ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Tedavisi tamamlanan Umut K., taburcu edildi. İnegöl Belediyesi sahipsiz hayvan bakım ve tedavi merkezi ekipleri olayın yaşandığı adrese gelerek köpeği iğne ile etkisiz hale getirip, hayvan barınağına götürmek isteyince, mahalle sakinleri görevlilere karşı çıktı. Ekipler, saldırgan olduğunu tespit ettikleri köpeği, bakım merkezine götürdü. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-05 19:12:52



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