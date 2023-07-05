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Otomobilde seyir halindeyken yanındaki yolcunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti

DHA

Otomobilde seyir halindeyken yanındaki yolcunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da oto alım ve satımı yapan Mustafa Ekşi (41), otomobiliyle seyir halindeyken, yanında bulunan kişi tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Bursa'da, oto alım satım işi yaptığı öğrenilen Mustafa Ekşi, yönetimindeki 16 KM 015 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Şüpheli kişinin bıçak darbeleriyle boğazından, karnından ve kolundan yaralanan Ekşi, fren yaparak durdurduğu otomobilinden inerek çevresindekilerden yardım istedi. Kanlar içerisinde kalan Ekşi, vatandaşlar tarafından yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli olan Ekşi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, cinayet sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez MehmeT İNAN
2023-07-05 20:21:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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