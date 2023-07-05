Otomobilde seyir halindeyken yanındaki yolcunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da oto alım ve satımı yapan Mustafa Ekşi (41), otomobiliyle seyir halindeyken, yanında bulunan kişi tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Bursa'da, oto alım satım işi yaptığı öğrenilen Mustafa Ekşi, yönetimindeki 16 KM 015 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Şüpheli kişinin bıçak darbeleriyle boğazından, karnından ve kolundan yaralanan Ekşi, fren yaparak durdurduğu otomobilinden inerek çevresindekilerden yardım istedi. Kanlar içerisinde kalan Ekşi, vatandaşlar tarafından yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli olan Ekşi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, cinayet sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez MehmeT İNAN
2023-07-05 20:21:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.