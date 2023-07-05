Kaza sonrası levyeli kavga: 4 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından taraflar birbirlerine levye ile saldırdı. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından polis merkezine götürülürken, polis kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Ahmet A. (17) yönetimindeki 16 AVV 579 plakalı motosiklet, Akpınar Caddesi'nden yola çıkan Suat B. (37) yönetimindeki 16 AOT 005 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA SONRASI LEVYELİ KAVGA

Yaralananın olmadığı kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunan Suat B.'nin yakınları, levyeyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki kardeşi Cihan A. (15) ile kaza haberi üzerine olay yerine gelen çocukların babası Muhammed A.'ya (50) saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu taraflar ayrılırken, Suat B.'nin otomobilinde bulunan yakınları olay yerinden kaçtı.

Levyenin kullanıldığı kavgada Ahmet A. ve Cihan A. ve babaları Muhammed A. ile Suat B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, tedavinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-05 22:26:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.