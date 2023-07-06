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        Hac için gittiği Arabistan'da rahatsızlandı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:03
        Hac için gittiği Arabistan'da rahatsızlandı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

        Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)BURSA'dan hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanan K.D. (70), ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bursa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan K.D.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Bursa'da yaşayan 70 yaşındaki K.D. isimli kadın hac için gittiği Suudi Arabistan'da rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Durumunun kötüleşmesi üzerine K.D.'nin yakınları durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde K.D. için yer ayarlandı. Bu sırada Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, K.D.'yi alıp dün gece Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirdi. Sağlık ekiplerince teslim alınan hasta, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

        2023-07-06 12:02:57

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