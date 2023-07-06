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        Çilek toplarken elini yılan ısırdı

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 18:15
        Çilek toplarken elini yılan ısırdı

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada çilek toplarken elini yılan ısıran Hatice K. (69), hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Küçük Yenice Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte tarlada çilek toplayan Hatice K.'yı, elinden yılan ısırdı. Acıyla olay yerinden kaçan kadın, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-06 18:14:49

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