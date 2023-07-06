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        İki motosiklet çarpıştıktan sonra yayaların arasına savruldu: 5 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 23:57
        İki motosiklet çarpıştıktan sonra yayaların arasına savruldu: 5 yaralı

        Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da kavşakta çarpışan iki motosikletin yayaların arasına savrulduğu kazada 2´si yaya 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Orhangazi ilçesi, Arapzade Mahallesi´nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi´nden ilçe merkezi istikametine ilerleyen E.Ö. (18) yönetimindeki 16 APZ 880 plakalı motosiklet, Okul Caddesi kavşağından dönüş yapan 16 MCU 452 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından savrulan motosikletler yol kenarında yürüyen Z.C. (37) ile B.C.´ye (40) çarptı. Kazada sürücü E.Ö., Z.C. ile arkasında bulunan A.G. (18) ve iki yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-07-06 23:56:51

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