Motosikletten düşen PTT memurunun ıslanmaması için çabaladılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletten düşen PTT memuru Kadir Yılmaz (53) yaralandı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yardımına koşan çevredekiler, üzerine poşet tutarak yağmurdan korudular.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 NKY 59 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Kadir Yılmaz, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilip sürüklenen motosikletten düşen sürücü Kadir Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralıyı görüp yardımına koşan çevre sakinleri, evden getirdiği poşetle yerde yatan Yılmaz'ın ıslanmasını engelledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-07 17:22:55