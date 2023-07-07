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        Bursa'da, aracına bindiği arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 18:31
        Bursa'da, aracına bindiği arkadaşının silahlı saldırısına uğradı

        Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, hafif ticari aracına bindiği kimliği belirsiz arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan Muhammet Taşkesen (38), vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Özoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammet Taşkesen, henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşının hafif ticari aracına bindi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla dolaşan Taşkesen ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancasını çıkaran kimliği belirsiz şüpheli, Taşkesen'e 4 el ateş etti. Kaçmak isteyen Taşkesen kanlar içinde yerde kalırken şüpheli ise aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşkesen, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-07-07 18:30:09

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