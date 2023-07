İş insanını 4 kurşunla yaralayıp, 'Babama yapılanı hazmedemedim' diyen şüpheli tutuklandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da Enes Dündar (21), yıllar öncesine dayanan para meselesinden iş insanı Recai C.'yi (68) 4 kurşunla yaraladı. Babası Kazım Dündar (63) ile gözaltına alınan Enes Dündar, ifadesinde, "Babama yapılanı hazmedemedim ve olayı gerçekleştirdim" dedi. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Enes Dündar tutuklanırken babası ise adli kontrollük koşuluyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Temmuz Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkıp otomobiline doğru giden müteahhit Recai C., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanan Recai C., yere düşerken şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Recai C., ambulans ile yakında bulunan Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Reca C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'TEMİNAT OLARAK VEKALETİNİ VERDİĞİMİZ ARSAYI SATMIŞLAR'

Saldırının ardından inceleme başlatan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak Enes Dündar'ı evinde yakalayıp gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Dündar, suçunu itiraf etti. Dündar verdiği ifadesinde, "Yıllar önce babam, Recai C.'nin babasından yüklü miktarda borç aldı. Bunun karşılığında da Kestel ilçesinde bulunan arsamızın vekaletini, teminat olarak onlara verdi. Daha sonra Recai C,'nin babası arsayı satmış. Sattıktan sonra da 2012 yılında ölmüş. Babam da bunun üzerine dava açtı. Yargılama sonrası mahkeme bizi haksız buldu. Ben de yapılanı hazmedemim ve bu olaya gerçekleştirdim" dedi.

BABASI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Polis ekipleri, bunun üzerine Enes Dündar'ın babası Kazım Dündar'ı, azmettirici şüphesiyle gözaltına aldı. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Enes Dündar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası ise adli kontrollük koşuluyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-07-08 11:46:19