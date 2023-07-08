Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 13:46
        Bursa'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan Melik Erdoğan (32) idaresindeki 35 DIJ 48 plakalı otomobil, aniden kara yoluna çıkan Hamza Çavuşoğlu (40) idaresindeki 41 AIK 123 plakalı TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, diğer şeritte seyir halinde olan Selahattin Başar (28) idaresindeki 07 BER 77 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Başar idaresindeki otomobil de Çavuşoğlu idaresindeki TIR'a çarparak durdu. Kazanın ardından sürücü Başar ile yanındaki yolcu Sümeyra Akalın (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-08 13:45:26

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İş insanını 4 kurşunla yaralayıp, 'Babama yapılanı hazmedemedim' diyen şüpheli tutuklandı
        İş insanını 4 kurşunla yaralayıp, 'Babama yapılanı hazmedemedim' diyen şüpheli tutuklandı
        TAHTEREVALLİDE OYNAYAN ECRİN'İN PARMAĞI KOPTU  
        TAHTEREVALLİDE OYNAYAN ECRİN'İN PARMAĞI KOPTU  
        Tahterevallide oynayan Ecrin'in parmağı koptu
        Tahterevallide oynayan Ecrin'in parmağı koptu
        Bursa'da, aracına bindiği arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
        Bursa'da, aracına bindiği arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
        Motosikletten düşen PTT memurunun ıslanmaması için çabaladılar
        Motosikletten düşen PTT memurunun ıslanmaması için çabaladılar
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren özel harekatçı, cinayet öncesi, 'Üzerinize şarjör boşaltacağım' demiş
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren özel harekatçı, cinayet öncesi, 'Üzerinize şarjör boşaltacağım' demiş