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        Ahşap parçası kalçasına saplandı, hastaneye kaldırıldı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 14:14
        Ahşap parçası kalçasına saplandı, hastaneye kaldırıldı

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki, mobilya atölyesinde kesim yapan makineden fırlayan ahşap parçası, arkadaşlarını ziyarete giden Yusuf Ş.'nin (24) kalçasına saplandı. Yaralanan ve ahşapla hastaneye kaldırılan Yusuf Ş., ameliyata alındı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 10'uncu Mobilya Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. Yusuf Ş., arkadaşlarını ziyaret için mobilya atölyesine gitti. Çalışan arkadaşlarıyla sohbet ederken, kesim yapan makineden fırlayan ahşap parçası, Yusuf Ş.'nin kalçasına saplandı. Yusuf Ş. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf Ş., kalçasına saplanan ahşap parçasıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Ş.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-08 14:13:40

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