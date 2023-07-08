Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da, halk otobüsü dere kenarına devrildi: 10 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 15:25
        Bursa'da, halk otobüsü dere kenarına devrildi: 10 yaralı

        Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, sürücüsü T.A.'nın kontrolünden çıkan belediye halk otobüsü, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ve 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. 16 TAT 70 plakalı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü şoförü T.A., Pazar Sokak'a geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki ağaca çarpıp, sokağın yanından geçen Nilüfer Çayı'nın kıyısına devrildi. Otobüsteki sürücü T.A. ile 9 yolcu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolcuları kurtardı. İtfaiyeciler, yolcuların otobüsten savrulup Nilüfer Çayı'na düşme ihtimaline karşı, İHA ile akarsu çevresinde arama yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yeri, dronla havadan görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-07-08 15:24:16

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ahşap parçası kalçasına saplandı, hastaneye kaldırıldı
        Ahşap parçası kalçasına saplandı, hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
        Bursa'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
        İş insanını 4 kurşunla yaralayıp, 'Babama yapılanı hazmedemedim' diyen şüpheli tutuklandı
        İş insanını 4 kurşunla yaralayıp, 'Babama yapılanı hazmedemedim' diyen şüpheli tutuklandı
        TAHTEREVALLİDE OYNAYAN ECRİN'İN PARMAĞI KOPTU  
        TAHTEREVALLİDE OYNAYAN ECRİN'İN PARMAĞI KOPTU  
        Tahterevallide oynayan Ecrin'in parmağı koptu
        Tahterevallide oynayan Ecrin'in parmağı koptu
        Bursa'da, aracına bindiği arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
        Bursa'da, aracına bindiği arkadaşının silahlı saldırısına uğradı