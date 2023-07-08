Bursa'da sağanak etkili oldu

Mine AKHasan BOZBEY/ YENİŞEHİR-ORHANGAZİ, (Bursa),(DHA)-MARMARA Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa ve ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Orhangaziİznik kara yolunda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatırken, Yenişehir ilçesinde çadırlarda kalan mevsimlik işçiler, eşyalarının zarar görmemesi için, el arabalarıyla taşıdıkları kum ve toprakları çadırların çevresine dökerek önlem aldı.

Bursa'da, sabah saatlerinde başlayan sağanak, Bursa'nın Yenişehir, İnegöl, İznik, Orhangazi, Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili oldu. Yenişehir ilçesinde, 300 mevsimlik işçi ile 30'a yakın çocuğun kaldığı çadırlarda yaşayan aileler, yağmur suyundan etkilenmemek için eşyalarını toplayıp, el arabalarıyla taşıdıkları kum ve toprakları, çadırların çevresine dökerek önlem aldılar.

Şiddetli yağışlar ulaşımda da sorunlara neden oldu. Bursa'nın İznik ilçesinde, sel suyu nedeniyle Gemlik ve Orhangazi ilçesinde ulaşım güçlükle yapılırken, İnegöl ilçesinde ise birçok ev ve iş yerlerini su bastı. Yapılan ihbarları değerlendiren itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye ediyor. Sağanak İznikGemlik yolunda da etkili oldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Mustafalı Mahallesi yakınlarında yüksek kesimlerden gelen taş ve moloz nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra trafiğe açıldı.

YAĞIŞLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri son 24 saat içinde Yenişehir ilçesinde metrekareye 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Meteroloji, İznik İlçesinde 13, Gemlik'te 50, Mudanya'da ise 14 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Meteoroloji Müdürlüğü, yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını duyurdu. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez DHA

2023-07-08 16:47:10