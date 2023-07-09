Bursa'da  minibüs, önce metro istasyonunun duvarına, ardından 3 iş yerinin vitrinine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, önce metro istasyonunun duvarına ardından da yan yana bulunan 3 iş yerinin vitrin camına çarparak binanın kolonunu parçaladı. Kazada, minibüsün camından fırlayan sürücü Ersel Tuğral hayatını kaybederken araçta bulunan 4 arkadaşı yaralandı.Kaza, saat 02.30 sıralarında Yıldırım ilçesi, Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Ersel Tuğral ile arkadaşları Cengizhan B., Ercan Ö., Gökhan D. ve Kadir Ç., akşam saatlerinde eğlendikten sonra yemek yemek için Tuğral idaresindeki 16 LBU 23 plakalı servis minibüsü ile yola çıktı. Ankara Yolu Caddesi'nden kent merkezi istikametine seyreden servis minibüsü aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak Duaçınarı Metro İstasyonu'nun duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan minibüs yol kenarında yan yana bulunan 3 iş yerinin camekânına çarpıp binanın kolonunu parçaladı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalede sürücü Ersel Tuğral'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında bulunan Cengizhan B., Ercan Ö., Gökhan D. ile Kadir Ç. İse yaralandı.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Cengizhan B., Ercan Ö., Gökhan D. ile Kadir Ç. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Ersel Tuğral'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis aracının çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-07-09 06:17:20