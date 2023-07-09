Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 23'üncü gün; 150 kilometrekarelik alan tarandı

Hatice DAĞLI/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA)-İSTANBUL'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) bulmak için 150 kilometrekarelik alan tarandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

ÇALIŞMALAR 23'ÜNCÜ GÜNE GİRDİ

Kayıp ihbarı sonrası bölgeye, AFAD ve AKUT ekipleri ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara; Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekiplerinin yanı sıra zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de katıldı.

60 kişilik ekip, arama çalışmalarına 23'üncü günde de devam etti. İlk günden itibaren Armutlu'yu merkeze alıp, çalışan ekipler, 150 kilometrekarelik bir alanı taradı. Bölgedeki kuyularda da arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, ekiplere destek verdiklerini belirterek, "İnşallah yakın bir zamanda iyi bir haber alınır diye düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Hatice DAĞLI

2023-07-09 15:12:09