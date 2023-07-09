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        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 18:18
        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Seyit Ali Kimsesiz'in (18) kullandığı otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Çitli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Seyit Ali Kimsesiz yönetimindeki 26 SH 429 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilsavrularak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Kimsesiz ile araçta bulunan Kübra Cantek (19), Ahmet Efe Y. (17) ve Semanur N. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

        2023-07-09 18:17:37

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