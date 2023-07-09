Hatayspor, Hull City ile 1-1 berabere kaldı

Hatayspor Hull City: 1-1

Yiğithan HÜYÜK-Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)- Atakaş Hatayspor, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremin ardından ilk kez sahaya çıktığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Hull City ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karşılaşmaya; Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Cengiz Demir, Engin Can Aksoy, Bashiru, Musa Çağıran, Strandberg, Görkem Sağlam, Djabi ve Onur Arı 11'iyle başladı.

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ise; Ingram, Christie, Jones, Greaves, Fleming, Seri, Simons, Slater, Longman, Delap ve Tetteh ilk 11'iyle mücadele etti.

Karşılaşma öncesinde yapılan saygı duruşunun ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel depremde hayatını kaybeden Sportif Direktör Tamer Savut´un ismi ve "Seni Unutmayacağız" yazılı tişörtü, ailesine hediye etti. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Atsu'nun santra noktasına konulan 30 numaralı formasını alan Volkan Demirel, formayla poz verdi.

Bilet gelirleri, depremzedelere bağışlanacak maçı, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tribünden takip etti. Bu mücadelede Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın´ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Onur Gülter üstlendi.

Başlama vuruşuyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda duygusal anların yaşandığı maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti.

ATAKAŞ HATAYSPOR´DA 8, HULL CİTY´DE 10 DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor devre arasında 8 değişiklik yaptı. Atakaş Hatayspor´da ikinci yarıya; kaleci Erce Kardeşler yerine Bekaj, Djabi´nni yerine Ali Yıldız, Kamil Ahmet Çörekçi yerine Kerim Alıcı, Cengiz Demir yerine Burak Öksüz, Burak Bekaroğlu yerine Recep Yılmaz, Musa Çağıran yerine Armin Hodzic, Görkem Sağlam yerine Aburjania, Engin Can Aksoy yerine Ünal Durmushan'la oyuna başladı. Teknik Direktör Volkan Demirel, maçın 66´ncı dakikasında Bashiru yerine Sadık Baş ile Strandberg yerine Sarpe Çağlar´ı oyuna aldı. Demirel, maçın 86´ncı dakikasında ise ikinci yarıda oyuna giren Ali Yıldız´ı saha kenarına alırken Selimcan Temel´i sahaya sürdü.

Devre arasında 10 oyuncu değiştiren Hull City´de; kaleci Ingram yerine Lo-Tutala, Greaves yerine Jarvis, Delap yerine Smith, Tetteh yerine Estupinan, Jones yerine McLoughlin, Slater yerine Woods, Longman yerine Sayyadmanesh, Xavi Simons yerine Docherty, Seri yerine Ozan Tufan, Fleming yerine Leake, Christie yerine Coyle, oyuna dahil oldu.

Hull City, ikinci yarıda oyuna giren Jarvis'in 68'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Atakaş Hatayspor ikinci yarı da oyuna giren Ünal Durmuşhan'ın 83'üncü dakikada bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Maçta başka gol olmazken iki takımda sahadan beraberlikle ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK/Hasan BOZBEY

2023-07-09 22:40:53