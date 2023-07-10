Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da mülk sahibi ile kiracı arasında tornavida ve demir çubuklu kavga: 5 yaralı, 4 gözaltı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 19:12
        Bursa'da mülk sahibi ile kiracı arasında tornavida ve demir çubuklu kavga: 5 yaralı, 4 gözaltı

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mülk sahibi ile Suriye uyruklu kiracısı arasında borçalacak nedeniyle tornavida ve demir çubuklu kavga çıktı. Çevre esnafın da karıştığı kavgada 5 kişi yaralanırken, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Talha Ö. (27), iddiaya göre, atölyeye giderek Suriye uyruklu kiracısı Muhammed Misto'dan (29) birikmiş kira borcunu istedi. Parayı vermeyeceğini söyleyen kiracı ile mülk sahibi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Misto ile atölyede bulunan akrabaları Ahmet Talep (21), Mecit Misto (28) ve Muhammed Mesteo (23), tornavida ve demir çubuklarla mülk sahibi Talha Ö.'ye saldırdı. Çevredeki esnafın da dahil olduğu kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, çevrede ise güvenlik önlemi aldı. 

        Polis, olayla ilgili Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 5 kişi ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-10 19:11:50

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bursa'da, servis minibüsü otomobile çarptı: 4 yaralı
        Bursa'da, servis minibüsü otomobile çarptı: 4 yaralı
        Volkan Demirel: Tek hedefimiz depremzede vatandaşlara umut olup, ışık vermek
        Volkan Demirel: Tek hedefimiz depremzede vatandaşlara umut olup, ışık vermek
        Hatayspor, Hull City ile 1-1 berabere kaldı
        Hatayspor, Hull City ile 1-1 berabere kaldı
        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 23'üncü gün; 150 kilometrekarelik alan tarandı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 23'üncü gün; 150 kilometrekarelik alan tarandı
        4 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Çocuklarım perişan, tahliyemi talep ediyorum
        4 kişinin ölümüne neden olan sürücü: Çocuklarım perişan, tahliyemi talep ediyorum