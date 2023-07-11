10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını bıçaklayan kız çocuğu aranıyor

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, düğünde tartıştığı A.H. (10) adlı erkek çocuğunu darbedip, ardından babası Levent H.'yi (40) göğsünden ve kolundan bıçakla yaralayan M.İ. (16) adlı kız, polis tarafından aranıyor. M.İ.'nin yaklaşık 3 ay önce de parkta tartıştığı R.C.'yi bacağından bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'taki düğünde meydana geldi. İddiaya göre, M.İ., henüz belirlenemeyen nedenle A.H.'ye tokat attı. Olayı gören baba Levent H., oğlunu darbeden M.İ.'ye tepki gösterdi. Tartışma sırasında M.İ., yanındaki bıçakla Levent H.'yi göğsünden ve kolundan yaralayıp kaçtı. Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken, Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Levent H., tedbir amacıyla tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan ve tüm aramalara rağmen henüz bulunamayan M.İ.'nin, 21 Nisan'da, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kültürpark'ta tartıştığı R.C.'yi de bacağından bıçakladığı, yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2023-07-11 13:31:48