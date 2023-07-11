Bursa'da 5 kişinin yaralandığı mülk sahibi ile kiracı kavgasında 2 tutuklama

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mülk sahibi ile Suriye uyruklu kiracısı arasında alacak nedeniyle dün çıkan kavgada 5 kişi tornavida ve demir çubuklularla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriyeli 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Fatih Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Talha Ö. (27), iddiaya göre, atölyeye giderek Suriye uyruklu kiracısı Muhammed Misto'dan (29) birikmiş kira borcunu istedi. Parayı vermeyeceğini söyleyen kiracı ile dükkan sahibi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Misto ile atölyede bulunan akrabaları Ahmet Talep (21), Mecit Misto (28) ve Muhammed Mesteo (23), tornavida ve demir çubuklarla mülk sahibi Talha Ö.'ye saldırdı. Çevredeki esnafın da dahil olduğu kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, çevrede ise güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Muhammed Misto, Ahmet Talep, Mecit Misto ve Muhammed Mesteo'yu gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sadliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Muhammed Mesteo ile Muhammed Misto tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ahmet Talep ile Mecit Misto adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kimliği bulanmayan Ahmet Talep'in sınır dışı edileceği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-11 17:56:03