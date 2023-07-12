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        PROF. DR. GÖRÜR'DEN İSTANBUL İÇİN DEPREM UYARISI: MİNİMUM 7.2 İLE 7.6´YA VARACAK DEPREM BEKLİYORUZ

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 04:09
        PROF. DR. GÖRÜR'DEN İSTANBUL İÇİN DEPREM UYARISI: MİNİMUM 7.2 İLE 7.6´YA VARACAK DEPREM BEKLİYORUZ

        BURSA, Gemlik Belediyesi´nin Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı´nda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6´ya varacak deprem bekliyoruz." dedi.Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı´na katıldı. Marmara ve Bursa´nın deprem riskini değerlendiren Görür, "Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az. 1999 depreminin geleceği 70´li yıllardan belliydi. Uyarılarımızı ne aziz halkımız, ne yerel yönetimler, ne de merkezi hükümet duydu. Elazığ depremi ile alakalı da uyardık. Elazığ bizi alkışladı, deprem vurdu kimse bir şey yapmadı. Şimdi de Marmara depreminin geleceğini söylüyoruz. Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz. Kuzey Anadolu fayının kuzey fayının kırılmasını bekliyoruz. Minimum 7.2 ile 7.6´ya varacak deprem bekliyoruz. Gemlik ve Bursa için birinci derece depremden söz ediliyor bu iki faydan söz ediyoruz. Sizin için tek tehdit burası değil´´ açıklamasında bulundu. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Prof. Dr. Naci Görür´ün açıklamalarıHaber: Kazım BULUTKamera: BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

        2023-07-12 04:08:22

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