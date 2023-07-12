50 metruk bina ve 10 kuyudan da sonuç çıkmadı; Berzeg'in arandığı yerlere yeniden bakılıyor

Mehmet İNAN-Hatice DAĞLI/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA)-İSTANBUL'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 26'ncı güne girdi. 170 kilometrekarelik alan taranırken, 10 kuyu ile 50 metruk binada hiçbir iz bulunamadı. Özel bir ekip ise gözden kaçma ihtimaline karşı Berzeg'in evinin olduğu nokta ve bölgede yeniden arama çalışması başlattı.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Kayıp ihbarı sonrası bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekatçılar ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı. Bu süreçte 170 kilometrekarelik alan tarandı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda, herhangi bir ize rastlanmadı.

Çalışmalar 26'ncı güne girerken, 80 kişilik ekip de daha önceden bakılan noktaları tekrar taramaya başladı. AFAD yetkililerinden alınan son bilgilere göre, bölgede 10 kuyunun yanı sıra 50 metruk bina da arandı ancak hiçbir sonuç bulunamadı. Gönen ile Çeltik çaylarında başlatılan çalışmalar sürüyor. Özel bir ekip de Berzeg'in evinin olduğu noktada yeniden araması başlattı. Özel ekip, herhangi bir şeyin gözden kaçma ihtimaline karşı yeniden bölgeyi tarıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Hatice DAĞLI

2023-07-12 11:00:14