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        'Canım istediği için ormanı yaktım' diyen şüpheli, adliyeye sevk edildi

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 12:16
        'Canım istediği için ormanı yaktım' diyen şüpheli, adliyeye sevk edildi

        Yiğithan HÜYÜK-Mehmet İNAN//BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinde, "Canım istediği için ormanı yaktım" diyen Ali Ö. (35), adliyeye sevk edildi.

        Gündoğdu Mahallesi yakınlarında, dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de destek verdiği yangın, 3 saatlik müdahale ile söndürüldü.

        Çalışma başlatan jandarma, şüpheli olarak daha önce aynı mahallede evini yakan Ali Ö.'yü gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Ali Ö., ifadesinde, "Sıkıldım, canım istediği için ormanı yaktım" dedi. Ali Ö., 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-12 12:15:58

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