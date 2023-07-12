Tarlada çalışan kadın, eczanede unuttuğu 18 bin 500 lirasına kavuştu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ilaç raflarında poşet içine konulmuş, 18 bin 500 lira bulan eczane çalışanı Meral Şahar, parayı polise teslim etti. Polis, unutulan paranın, eczaneye yakı almaya gelen Ayşe Demir'e (68) ait olduğunu belirledi. Parasını alan Demir, "Tarlada, mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Bu parayı, arkadaşım ile Umre'ye gitmek için biriktiriyoruz" dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesi'nde oturan Ayşe Demir, geçen cumartesi günü sabah saatlerinde İnegöl'e geldi. Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir eczaneye giden Demir, buradan sırt ağrıları için yakı istedi. Ayşe Demir, aldığı yakının bedelini, poşet içine koyduğu paralar ile ödedi. Daha sonra da para poşetini ilaç rafının üzerinde unutup gitti. Evine döndüğünde paraları koyduğu poşetin olmadığını fark eden Ayşe Demir, polis merkezine, kayıp başvurusunda bulundu.

Öte yandan dün sabah saatlerinde eczanede çalışan Meral Şahar, rafları düzenlerken ilaç koydukları rafların kenarında, içinde 18 bin 500 lira bulunan poşet fark etti. Şahar, daha sonra sahibine ulaşılması için polise ihbarda bulundu. İnceleme yapan polis, poşet içindeki paranın kayıp başvurusunda bulunan Ayşe Demir'e ait olduğunu belirledi. Polis, eczaneye giden Demir'e parasını teslim etti.

Eczanede çalışan Meral Şahar'a teşekkür eden Ayşe Demir, "Tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışıyorum. Eczaneye uğrayıp yakı aldım. Eve döndüğümde paramı koyduğum poşeti bulamadım. Korktum. Nerede düşürdüğümü de hatırlayamadım. Polise haber verdim. Bir süre sonra beni aradılar. Paranın bulunduğunu söylediler. Mutluyum. Tarlada birlikte çalıştığım arkadaşımla, Umre'ye gitmek için paramızı biriktiriyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Mehmet İNAN

2023-07-12 13:00:10