Bursa'da, 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 gözaltı

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda; 80 kilo kıyılmış tütün, 500 bin boş makaron ve 2 bin 400 dolu makaron ele geçirildi, şüpheli H.İ.S. (57) gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında Piremir Mahallesi'nde H.İ.S'nin kaçak tütün satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Şüphelinin evi, iş yeri ve deposuna eş zamanlı yapılan baskında 500 bin boş makaron, 80 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 400 dolu makaron ele geçirildi, H.İ.S. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.İ.S.'in, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-07-12 14:12:21