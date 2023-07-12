Yurda kaçak giren arkadaşı ölünce kimliği diye verdiği pasaportunu almaya çalıştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede ölen, yurda kaçak giren Suriye uyruklu Ahmet Mirşah `ın (21) kimliğini isteyen görevlilere, kendi pasaportunu veren Ahmet H., gözaltına alındı. Ahmet H., "Arkadaşım kaçak yollarla Türkiye'ye geldi. Zor durumda kalmaması için ben kendi kimliğimi verdim. Ölünce de gerçeği söylemek zorunda kaldım" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yurda kaçak olarak girdiği öne sürülen Suriye uyruklu Ahmet Mirşah, yolda rahatsızlanıp düştü. Kendisini gören vatandaşların haber vermesiyle belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mirşah, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üzerinde kimlik çıkmayan Mirşah, tedavi altına alınırken olayı öğrenen vatandaşı Ahmet H., hastaneye gelip, görevlilere arkadaşının kimliği diye kendi pasaportunu verdi.

Ahmet Mirşah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, yaşamını yitirince Ahmet H., kimliğini almak için gerçeği söylemek zorunda kaldı. Gözaltına alınan Ahmet H., verdiği ifadesinde, "Arkadaşım kaçak yollarla Türkiye'ye geldi. Zor durumda kalmaması için ben kendi kimliğimi verdim. Ölünce de gerçeği söylemek zorunda kaldım" dedi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Ahmet Mirşah'ın cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-12 15:19:26