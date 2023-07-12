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        Mağaradaki 9 defineciye suçüstü; mahsur kalan 2 kişiyi AFAD çıkardı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 16:02
        Mağaradaki 9 defineciye suçüstü; mahsur kalan 2 kişiyi AFAD çıkardı

        Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde define aramak için mağaraya giren 9 kişiden 7'si jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mağarada mahsur kalan 2 şüpheli de AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Olay, ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde meydana geldi. Mağarada define arandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin yaptığı baskında 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi derinliği 30 metre olan mağarada mahsur kaldı. Jandarma ekipleri AFAD'a durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, şüphelileri mağaradan çıkarabilmek için çalışmalara başladı. AFAD ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 2 kişiyi de çıkardı. Kurtarılan 2 kişi, diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

        Öte yandan şüphelilerin mahsur kaldığı mağaraya 18 Nisan 2019'da 7 defineci girdi. Mağarada, jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen Mümin Sarıdoğan yaşamını yitirirken, 6 arkadaşı son anda kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

        2023-07-12 16:01:09

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