Bursa'da yeğenini çöp evde alıkoyan teyzenin tutukluluğuna devam kararı

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın, 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. UCİM avukatı Mine Rana Kahramanoğlu, "Duruşma 4 Ekim'e kaldı. Biz de her celse çocuğumuzun yanında olacağız" dedi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi. Acar, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Acar katılmadı. Mahkeme, kira borcu için Kamuran Pınar Acar'a tebligat gönderdi. Acar, borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildi. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar Acar, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı, polis merkezindeki ifadesinin ardından da serbest bırakıldı.

ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada 1 odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞEN KORUMA ALTINDA

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu belirlendi. Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Acar, Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Cem Muhammet A., tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisinin ardından Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

'BULUNMASAYDI HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar Acar hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'Eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi.

GİZLİLİK KARARI

Kamuran Pınar Acar'ın, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 'gizlilik kararı' bulunan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Acar ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren ve 1 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı eksik evrakın tamamlanması için erteledi.

'DURUŞMA 4 EKİM'E KALDI'

Davanın ardından Bursa Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatı Mine Rana Kahramanoğlu, "Çocuğumuz şu an koruma altında. Duruşma devam etmekte, henüz mütalaa verilmedi. Duruşma 4 Ekim'e kaldı. Eksiklikler var, onlar giderilecek. Biz de her celse çocuğumuzun yanında olacağız. Çocukların ihmale ve istismara uğramaması için Türkiye'nin her yerinde gönüllü avukatlarımız ve üyelerimizle birlikte buradayız. Çocuklarımıza sahip çıkacağız. Çocuklar vatandır, vatanımıza sahip çıkalım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez

2023-07-12 17:40:58