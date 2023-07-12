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        Mağaradaki 9 defineciye suçüstü; mahsur kalan 2 kişiyi AFAD çıkardı (2)

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 18:24
        Mağaradaki 9 defineciye suçüstü; mahsur kalan 2 kişiyi AFAD çıkardı (2)

        KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken jandarma ekipleri tarafından yakalanan, şüphelilerin isimleri belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Umut B., Yunus E., Nuri D., Seydi B., Fatih Y., Kadir Y., Murat Ç. ile mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan Halil E. ve Nurettin E.'nin sorgulamaları İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkartılacak. (DHA)Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)-  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

        2023-07-12 18:23:40

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