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        Dere yatağında gördüğü kadın cesedini önce cansız manken zannetti (2)

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 23:26
        Dere yatağında gördüğü kadın cesedini önce cansız manken zannetti (2)

        ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA GÖNDERİLDİ

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mezit Deresi kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-12 23:25:57

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