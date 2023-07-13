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        Bursa'da, plastik boru fabrikasının deposunda yangın

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 00:27
        Bursa'da, plastik boru fabrikasının deposunda yangın

        Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, plastik boru üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın saat 22.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde plastik boru imalatı yapan bir fabrikada çıktı. Fabrikanın plastik boru depolanan kısmında henüz bilinmeyen sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından fabrikanın başka bir kısmına sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-07-13 00:26:08

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