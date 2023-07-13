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        BURSA'DA, PLASTİK BORU FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN  

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 00:41
        BURSA'DA, PLASTİK BORU FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN  

        BURSA'da, plastik boru üreten bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangın saat 22.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde plastik boru imalatı yapan bir fabrikada çıktı. Fabrikanın plastik boru depolanan kısmında henüz bilinmeyen sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından fabrikanın başka bir kısmına sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Yangın anı cep telefonu görüntüleri

        -İtfaiye ekiplerinden detaylar

        -Fabrikanın yanan kısmından detaylar

        -Genel detaylar-Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-07-13 00:40:25

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