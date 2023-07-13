Dere yatağında gördüğü kadın cesedini önce cansız manken zannetti (3)
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mezit Deresi kenarında cesedi bulunan ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadının, alınan parmak izinden Semra Elmas (42) olduğu belirlendi. Balıkesir'de oturduğu öğrenilen Elmas'ın eşinden ayrıldıktan sonra tek başına yaşadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-07-13 00:44:11