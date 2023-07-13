Bursa'da gurbetçi aile, otomobil ile şarampole düştü; 1'i bebek, 2'si çocuk 5 yaralı
Semih ŞAHİN/KARACABEY,(Bursa),(DHA)-BURSA'da gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1'i bebek, 2'si çocuk toplamda 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Karacabey yakınlarında meydana geldi. Danimarka'da yaşayan gurbetçi bir ailenin içinde bulunduğu A.S. (34) idaresindeki DL 39465 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü A.S. ile S.Ç. (31) E.S. (1), C.S. (10), M.S. (9), araç içerisinde sıkıştı. İhbarla gelen ekipler, yaralıları çıkartıp, çeşitli hastanelere kaldırdı. C.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Semih ŞAHİN
2023-07-13 12:01:56