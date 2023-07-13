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        Bursa'da derede ölü bulunan kadının cenazesi Balıkesir'e götürüldü

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:36
        Bursa'da derede ölü bulunan kadının cenazesi Balıkesir'e götürüldü

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki dere yatağında ölü bulunan Semra Elmas'ın (42) cenazesi, yakınları tarafından Balıkesir'e götürüldü. Ön otopsisinde, Elmas'ın cesedinde darp izi, kesici alet veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Bursa-Ankara yolu İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisindeki derede meydana geldi. Aracıyla Bursa'dan Konya'ya giden Mehmet Ali Han, Mezit Deresi kıyısında mola verdi. Serinlemek için dere yatağına inen Han, derenin kenarında yarı çıplak halde hareketsiz yatan kadını gördü. Han'ın ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde kadının, öldüğü belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadının, Semra Elmas olduğu tespit edildi. Adli tıp kurumunda yapılan ön otopside, cesedin üzerinde herhangi bir darp, kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi. Eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde tek başına yaşadığı öğrenilen Elmas'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği Balıkesir'e götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yav uz YILMAZ

        2023-07-13 16:35:08

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