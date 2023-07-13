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        Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 20:43
        Mağarada suçüstü yakalanan 9 defineciden 8'i tutuklandı

        Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde define aramak için girdiği mağarada kaçak kazı yapan ve jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 9 kişiden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün öğlen saatlerinde İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde meydana geldi. Mağarada define arandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin yaptığı baskında 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi, derinliği 30 metre olan mağarada mahsur kaldı. Jandarma ekipleri durumu AFAD'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, şüphelileri mağaradan çıkarabilmek için çalışma yaptı. AFAD ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan 2 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan 2 kişi, diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alındı.

        8 KİŞİ TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yunus E. (56), Nuri D. (67), Seydi Ahmet B. (53), Fatih Y. (48), Kadir Y. (32), Murat Ç. (53), Nurettin E. (54) ve Halil A. (53) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Umut Berhan B. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

        2023-07-13 20:42:39

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