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        Minik Cemre, evde oynarken elektrik akımına kapıldı

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 00:57
        Minik Cemre, evde oynarken elektrik akımına kapıldı

        Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde oyun oynarken prize takılı uzatma kablosunun deforme olan kısmını tutan 1 yaşındaki Cemre K., akıma kapıldı. Ailesi tarafından akımdan kurtarılan minik Cemre, hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Eskikaracakaya Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Sinan K. (30) ve Demet K. (27) çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Cemre K., iddiaya göre, evde oyun oynadığı sırada prize takılan uzatma kablosunu tuttu. Deforme olan kablodaki akıma kapılan Cemre, ailesi tarafından kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Minik Cemre, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-07-14 00:56:16

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