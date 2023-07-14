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        Bursa'da otomobil, üst geçit ayağına çarptı; 2 kardeş ağır yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:53
        Bursa'da otomobil, üst geçit ayağına çarptı; 2 kardeş ağır yaralı

        Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesinde otomobilin üst geçit ayağına çarptığı kazada sürücü Ersin (22) ile ağabeyi Yalçın Özer (31) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Ersin Özer'in kullandığı 16 BDD 626 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, üst geçit ayağına çarptı. Kazada sürücü Özer ile yanındaki ağabeyi Yalçın Özer araca sıkıştı. Ekiplerce çıkartılıp, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerin durumlarının ağır olduğu bildirildi. Öte yandan otomobilin çekme belgesinin bulunduğu, bu nedenle trafiğe çıkmasının yasak olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-07-14 14:52:24

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