Bursa'da çaya giren 14 yaşındaki Kemal boğuldu

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa) (DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çaya giren Kemal Durman (14) boğuldu.

Üçüncü köprü mevkisinden serinlemek için Mustafakemalpaşa Çayı'na giren Kemal Durman, bir süre çırpınıp, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Çevredekilerce 1 saat sonra bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Durman'a, sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durman, kurtarılamadı. Cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2023-07-14 17:51:27