Bursa'da TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çaptı: 5 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir TIR'a ardından da cipe çarparak durdu. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, BursaAnkara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Eskişehir'den Bursa'ya giden Murat Öz (46) yönetimindeki 16 CBF 32 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf Beklik (31) yönetimindeki 16 TAY 96 plakalı cipe, ardından Erhan Ersan'in (35) kullandığı 16 SLL 112 plakalı TIR'a çarparak durdu. Kazada TIR sürücüsü Murat Öz ile cip sürücüsü Yusuf Beklik ve yanında bulunan Mert Acartürk (28), Yılmaz Duhan Öztütüncü (29), Mehmet Çelik (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl YAVUZ YILMAZ

2023-07-15 17:40:34