Uludağ'da piknikçiler, dron ve iz takip köpeği 'Makbuz' ile denetleniyor

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da ailelerin yoğun ilgi gösterip, piknik yaptığı Uludağ'da, jandarma dron ve iz takip köpeği 'Makbuz' ile denetim yapıyor. Ekipler, özellikle hafta sonu yoğun olan bölgede piknikçileri ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, İl Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonu'nca 30 Haziran ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ormanlara giriş-çıkışların yasaklanması sonrası Bursa'da tedbirler sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonları ailelerin büyük ilgi gösterdiği Uludağ'da geniş güvenlik tedbirleri aldı. Havadan dron ile denetim yapan ekipler, piknik yapan aileleri de ateş yakmamaları konusunda uyarıyor. Ekipler, karadan da iz takip köpeği 'Makbuz' ile denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler sırasında, özellikle çocuklar 'Makbuz'a büyük ilgi gösteriyor. Yetkililer, denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini, kurallara uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-07-16 10:05:28