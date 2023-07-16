Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mudanya´da makilik yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 14:48
        Mudanya´da makilik yangını

        Hasan BOZBEY/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde makilikte çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, alevlere müdahale eden helikopterden görüntülendi.

        Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi´ndeki makilikte saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine 2 kilometre mesafede çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve 40 personelle müdahale edildi. Yangın, yerleşim yerlerine ve ağıllara sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı.

        5 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürerken, alevlere müdahale anı, yangın söndürme helikopterinden görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Hasan BOZBEY

        2023-07-16 14:47:22

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Uludağ'da piknikçiler, dron ve iz takip köpeği 'Makbuz' ile denetleniyor
        Uludağ'da piknikçiler, dron ve iz takip köpeği 'Makbuz' ile denetleniyor
        OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCULAR, KAZADA YARALANAN HOSTESİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI; 6 SAAT BEKLEDİLER
        OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE YOLCULAR, KAZADA YARALANAN HOSTESİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI; 6 SAAT BEKLEDİLER
        Otobüs şoförü ve yolcular, kazada yaralanan hostesi hastanede yalnız bırakmadı; 6 saat beklediler
        Otobüs şoförü ve yolcular, kazada yaralanan hostesi hastanede yalnız bırakmadı; 6 saat beklediler
        Bursa'da TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çaptı: 5 yaralı
        Bursa'da TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çaptı: 5 yaralı
        Annesi gözleri önünde öldürülen Yağmur: Silahı bırakması için yalvardım
        Annesi gözleri önünde öldürülen Yağmur: Silahı bırakması için yalvardım
        Bursa'da çaya giren 14 yaşındaki Kemal boğuldu
        Bursa'da çaya giren 14 yaşındaki Kemal boğuldu