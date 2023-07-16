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        'Burası sevdiğim viraj' dediği yerde kaza yapan motosikletli öldü, arkadaşı yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 17:53
        'Burası sevdiğim viraj' dediği yerde kaza yapan motosikletli öldü, arkadaşı yaralandı

        Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)BURSA'da bariyerleri aşıp, otluk alana düşen motosikletin sürücüsü Gökhan Camgöz (42) hayatını kaybetti, arkasındaki Koray Sülümer (37) yaralandı. Camgöz'ün Kocaeli'ne gitmek için yola çıktığı, kazadan önce arkadaşına, "Önden ben gideceğim, burası benim sevdiğim viraj" dediği belirtildi.

        Bir kafede arkadaşları ile kahve içtikten sonra, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine gitmek için yola çıkan Gökhan Camgöz'ün kullandığı 16 EAJ 77 plakalı motosiklet, saat 14.30 sıralarında Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Şehir Hastanesi yeni bağlantı yolunda kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpıp, karşı şeride geçen motosiklet, bariyerleri de aşarak otluk alana düştü.

        KAZAYI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Kazada Camgöz hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Koray Sülümer yaralandı. Bu sırada Camgöz'ün yoldan geçen motosikletli arkadaşı, kaza görünce gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşı, Camgöz ile Kartepe'ye gittiklerini, yola çıkmadan önce kendisine, "Önden ben gideceğim, burası benim sevdiğim viraj" dediğini söyledi. Yaralanan Sülümer Bursa Şehir Hastanesi'ne, Camgöz'ün cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-07-16 17:52:31

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