EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ PLAKASINI KAPATTIĞI MOTOSİKLETLE KAZADA YAPTI: 1 YARALI

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde karşı yönden gelen otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Kağan S. (18) yaralandı. Ehliyetsiz sürücüsünün, yakalanmamak için motosikletin plakasının bir rakamını bantla kapattığı ortaya çıktı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Hacı Şakir Sokak´ta meydana geldi. Kağan S.´nin kullandığı 16 BBM 397 plakalı motosiklet, kasisten geçerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen Tarık K. (24) yönetimindeki 35 SC 549 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosikletten savrularak düşen sürücü Kağan S. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan Kağan S.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Bu arada kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, motosikletin plakasındaki rakamlardan birinin bant yapıştırılarak kapatıldığını fark etti. Yaralanan motosiklet sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, motosikletin plakasının farklı okunmasını sağlamaktan ise bin 671 TL ceza uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

---------------------------

-Motosikletin çarptığı otomobilden detay

-Motosikletten detay

-Kaza yerinden görüntüler

-Polisin bantla kapatılan plakayı incelemesi

-Yaralı sürücünün hastaneye getirilmesiDHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-07-17 01:29:17