Savcının 913 yıl hapsini istediği bombalı saldırının faili suçlamaları reddetti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin görülen davada, haklarında 913´er yıl hapis istenen tutuklu 3 sanıktan bomba düzeneğini yerleştirip patlattığı belirtilen Seda Baykan, olayla ilgisi olmadığını savunarak beraatini istedi.

Olay, 20 Nisan 2022'de Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi 3 kişinin ismine ulaşıldı. Şüphelilerden Seda Baykan'ın bomba düzeneğini yol kenarındaki elektrik direğinin dibine yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattığı belirlendi. Dilek Arsu'nun, Baykal'a yardım ve yataklık ettiği, Mehmet Mustafa Uzkar'ın da araçla getirip, götürdüğü tespit edildi.

ŞÜPHELİLER İZMİR'DE YAKALANDI

Şüpheliler, 17 Eylül 2022'de İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette susma haklarını kullanan 3 şüpheli, tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 22 Ekim'de de saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu'nun da İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandığını duyurdu. Bursa'daki eylemde bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı kaydedilen, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde 'turuncu' kategoride bulunan ve 1 milyon lira ödülle aranan Gündoğdu da İzmir'de tutuklandı.

SALDIRIYI HBDH TERÖR ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Saldırıya ilişkin soruşturma, 9 ay sonra tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; patlamayı, Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütünün üstlendiği kaydedildi. İddianamede ayrıca sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'kamu malına zarar verme', 'mala zarar verme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 913'er yıla kadar hapsi istendi.

DURUŞMADA İLK KEZ SAVUNMA YAPTI

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar, SEGBİS aracılığı ile katıldı. İlk kez savunma yapan Seda Baykan, 2016'da yargılandığı bir dosya nedeniyle hakkında arama kararı olduğunu, bu nedenle ailesinin yanından ayrıldığını iddia etti. Tutuklu olduğu sırada Dilek Arsu ile tanıştığını, daha sonra da görüştüğünü anlatan Baykan, Bursa'ya para kazanmak için geldiklerini, daha sonra yurt dışına gitmeyi planladıklarını söyledi. Bursa'da bir süre çalıştıktan sonra kaçak yollarla Türkiye'den ayrılmak için Dilek Arsu ile Dikili'ye geldiklerini, bu sürede daha önce tanıştıkları Cebrail Gündoğdu'yu bulup, Mehmet Mustafa Uzkar'ın evine gittiklerini anlattı. Uzkar'ın evinde kaldıklarını, ardından da gözaltına alındıklarını belirten Bakan, "Bu olayla ilgim yoktur. İddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum. Önce beraatimi, sonra tahliyemi istiyorum" dedi.

Baykan, neden gözaltına alındığını bilmediği, bu nedenle hiçbir aşamada ifade vermediğini, aranması olduğu için de sahte kimlik kullandığını iddia etti.

SAVCI, İDDİANAMEDEKİ CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, iddianameye bağlı kalıp, Seda Baykan, Dilek Arsu ve Mehmet Mustafa Uzkar'ın, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'kamu malına zarar verme´, `mala zarar verme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 913'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Cebrail Gündoğdu'nun dosyasının ise İzmir'de görülen dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma için süre verip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2023-07-17 16:27:31